Трамп: «Дориан» пройдет через Флориду, затронув Джорджию и Алабаму

СЕГОДНЯ 04:44 2019-09-05T04:58:32+03:00

Число жертв урагана на Багамских островах возросло до 20 человек [фото]

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп убежден, что разрушительный ураган «Дориан» может дойти до штата Алабама. На своей странице в Twitter он опубликовал карту-прогноз Национального управления атмосферных и океанических исследований (NOAA), где смоделированы возможные пути стихии, отметив, что «это было изначальным прогнозом пути урагана».

«Как можете видеть, почти все модели предсказывали, что он пройдет через Флориду, также затронув Джорджию и Алабаму», - написал Трамп.

«Принимаю извинения от фейковых СМИ!» - добавил он.

Таким образом глава Белого дома продолжил заочный спор с американскими изданиями, обвинившими его в ошибке, когда Трамп заявил, что «Дориан» может дойти до Алабамы.

Последствия урагана «Дориан» на БагамахФото: REUTERS

Напомним, в четырех штатах США – во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролинах – введен режим чрезвычайной ситуации.

Как писал сайт kp.ru, усилившийся до наивысшей – пятой – категории опасности ураган в воскресенье обрушился на Багамские острова. По последним данным, жертвами стихии на Багамах стали не менее 20 человек. Ранее сообщалось о семи погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU