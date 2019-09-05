2019-09-05T05:08:00+03:00
Политика

«Это уже заезженная пластинка»: Захарова прокомментировала продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такое решение «разорительно и деструктивно» для самого Евросоюза
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение комитета постпредов стран Евросоюза еще на полгода продлить санкции против нашей страны «заезженной пластинкой».

«Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», - подчеркнула она.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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