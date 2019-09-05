Болтон обсудил с послом США в Дании экономические связи с Гренландией

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-05T17:39:01+03:00

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон с послом США в Дании Карлой Сэндс Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Помощник Трампа затронул вопросы инвестиции в проекты по разведке полезных ископаемых на острове

Изменить размер текста: A A

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с послом США в Дании Карлой Сэндс вопросы укрепления экономических связей Вашингтона с Данией и Гренландией.

«Отличная беседа с послом Карлой Сэндс об углублении связей с Данией, Гренландией и Фарерскими островами. Темы включали Арктику, энергетическую безопасность, торговлю, расширение американских экономических связей с Гренландией, в том числе инвестиции в проекты по разведке полезных ископаемых и модернизации аэропортов», - написал помощник Трампа в четверг в Twitter.

Напомним, администрации президента США Дональда Трама была готова ежегодно выплачивать Дании 600 миллионов долларов за бессрочное владение Гренландией, а также выплатить единовременную крупную сумму для стимулирования сделки.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров никто не продаст. После чего глава Белого дома сообщил, что из-за отказа обсуждать сделку по Гренландии он отменяет свой визит в Копенгаген. Многие датские политики восприняли такой поступок американского лидера как не дипломатичный жест. А на территории США стали продавать футболки с «новым штатом»

ИСТОЧНИК KP.RU