Болтон обсудил с послом США в Дании экономические связи с Гренландией
Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с послом США в Дании Карлой Сэндс вопросы укрепления экономических связей Вашингтона с Данией и Гренландией.
«Отличная беседа с послом Карлой Сэндс об углублении связей с Данией, Гренландией и Фарерскими островами. Темы включали Арктику, энергетическую безопасность, торговлю, расширение американских экономических связей с Гренландией, в том числе инвестиции в проекты по разведке полезных ископаемых и модернизации аэропортов», - написал помощник Трампа в четверг в Twitter.
Напомним, администрации президента США Дональда Трама была готова ежегодно выплачивать Дании 600 миллионов долларов за бессрочное владение Гренландией, а также выплатить единовременную крупную сумму для стимулирования сделки.
В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров никто не продаст. После чего глава Белого дома сообщил, что из-за отказа обсуждать сделку по Гренландии он отменяет свой визит в Копенгаген. Многие датские политики восприняли такой поступок американского лидера как не дипломатичный жест. А на территории США стали продавать футболки с «новым штатом»
ИСТОЧНИК KP.RU