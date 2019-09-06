Кокорин и Мамаев выйдут по УДО 17 сентября
Осужденные за хулиганство и побои футболисты Кокорин и Мамаев выйдут из колонии по УДО 17 сентября. Такие данные предоставили в прокуратуре.
Сторона обвинения не собирается обжаловать решение, поскольку считает, что Александр и Павел уже исправились. Ожидается, что вскоре после освобождения игроки "Зенита" и "Краснодара" вернутся в профессиональный спорт.
"Осужденные положительно зарекомендовали себя, имеют два поощрения. Основная цель была достигнута - исправление", - подчеркнул заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов.
Его слова подтвердил адвокат футболистов Юрий Падалко.
"Не думаю, что прокуратура обжалует это решение, ребята выйдут 17 сентября", - цитирует ТАСС защитника.
К слову, Кирилла Кокорина - брата игрока "Зенита" также освободят по УДО.
Сайт kp.ru писал, что все футболисты были приговорены к полутора годам заключения за избиение чиновника Дениса Пака и водителя телеведущей "Первого канала". Спортсмены находились в СИЗО с конца прошлого года, а в мае были переведены в исправительную колонию.
Кокорин и Мамаев перед заседанием.
ИСТОЧНИК KP.RU
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