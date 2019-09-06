2019-09-06T11:34:40+03:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев выйдут по УДО 17 сентября

Суд удовлетворил ходатайство осужденных футболистов Кокорина и Мамаева об УДО
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мамаев и братья Кокорин выйдут на свободу. Фото: Максим Григорьев ТАССМамаев и братья Кокорин выйдут на свободу. Фото: Максим Григорьев ТАСС
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Осужденные за хулиганство и побои футболисты Кокорин и Мамаев выйдут из колонии по УДО 17 сентября. Такие данные предоставили в прокуратуре.

Сторона обвинения не собирается обжаловать решение, поскольку считает, что Александр и Павел уже исправились. Ожидается, что вскоре после освобождения игроки "Зенита" и "Краснодара" вернутся в профессиональный спорт.

"Осужденные положительно зарекомендовали себя, имеют два поощрения. Основная цель была достигнута - исправление", - подчеркнул заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов.

Его слова подтвердил адвокат футболистов Юрий Падалко.

"Не думаю, что прокуратура обжалует это решение, ребята выйдут 17 сентября", - цитирует ТАСС защитника.

К слову, Кирилла Кокорина - брата игрока "Зенита" также освободят по УДО.

Сайт kp.ru писал, что все футболисты были приговорены к полутора годам заключения за избиение чиновника Дениса Пака и водителя телеведущей "Первого канала". Спортсмены находились в СИЗО с конца прошлого года, а в мае были переведены в исправительную колонию.

Кокорин и Мамаев перед заседанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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