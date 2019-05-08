Кокорину и Мамаеву придётся просидеть ещё по полгода

В Пресненском суде уже часа за два до старта финального заседания по делу Кокорина-Мамаева царило столпотворение. История закадычных друзей-товарищей из сборной России давно стала для России одним из любимых сериалов. Для этого были все составляющие: известные футболисты (это, считай, как поп-звезды!), которые зашибают по несколько миллионов рублей в неделю, устроили после бурной клубной ночи две потасовки в центре Москвы. Отлупили на улице случайного водителя и ударили в кофейне стулом федерального чиновника. А их за это взяли и в Бутырку!

На приговор приехали, кажется, все журналисты Москвы. Очередь желающих попасть в здание растянулась на лестнице суда метров на тридцать. И люди все шли. Подъехали и поклонники футболистов (в основном девушки чуть за двадцать, человек десять), и друзья.

ПОКА ЧИТАЛИ ПРИГОВОР, КОКОРИН УЛЫБАЛСЯ

В зал набилось так много народу, что в нем едва хватило места жене Павла Мамаева Алане. Она с трудом протиснулась и встала в паре метров от клетки-«аквариума».

- А почему они в наручниках? - вдруг воскликнула девушка.

Действительно. Обычно заведённым в клетку подсудимым наручники снимают.

Адвокат пожал плечами.

Кто-то из журналистов «пованговал»: это, наверное, чтобы после оглашения приговора наручники им красиво снять, для телекартинки, и отпустить по домам.

Если честно, почти все были уверены, что да, футболистов приговорят к реальным срокам (два дня назад прокурор попросила Кокориным по 1,5 года колонии, Мамаеву и Протасовицкому - по 1 году и 5 месяцев), но дадут поменьше, и с учетом отсидки в СИЗО получится, что они своё уже отсидели. А потому их тут же освободят.

Все фигуранты в черном, один только Кокорин-старший в белой футболке и светлых трико. Улыбается. Стоящие в толпе друзья машут, тоже улыбаются.

Толпа журналистов у входа в судФото: Михаил ФРОЛОВ

Гособвинитель Светлана Тарасова на каждом заседании устраивала огненные представления с разоблачениями - кто сидел у футболиста Кокорина на коленях, с кем он целовался в то утро, что выпивал и какие отношения у Мамаева с одной из свидетельниц... Она и чисто внешне - яркая гламурная брюнетка в строгой синей прокурорской форме - похожа на ведущую какого-нибудь популярного реалити. Сегодня Тарасова была с модной ассиметричной косичкой. За спиной - два крепких полицейских в бронежилетах. Телохранители. Прокурор сейчас находится под госзащитой - начала получать угрозы (не по этому делу).

Я же говорю: тут все ингредиенты хорошего шоу...

И вот судья читает приговор. Два эпизода - про избитого водителя и чиновника Пака - перемалываются по десятку раз, в показаниях свидетелей, потерпевших, самих обвиняемых.

В зале очень душно. Все потные. Но окна закрыты. Иначе судью вообще никто не услышит - зал большой, а микрофон в Пресненском суде не работает.

Кокорин, когда судья читает про его приключения у клуба «Эгоист» и в кофейне, улыбается. (Остальные стоят с очень серьезными лицами). Но не со зла, как говорится. На одном из заседаний футболиста «Зенита» спросили, почему он улыбался после того, как ударил стулом Пака. «Просто я человек такой, веселый», - объяснил футболист.

История закадычных друзей-товарищей из сборной России давно стала для России одним из любимых сериаловФото: Михаил ФРОЛОВ

«НОРМАЛЬНО ВСЕ БУДЕТ»

- Вина полностью подтверждается доказательствами... - продолжает судья.

Алана Мамаева долго листает что-то в телефоне, показывает супруге Кокорина Дарье Валитовой какие-то картинки.

- Суд не считает возможным применять более мягкое наказание, чем лишение свободы...

Тут уже не до улыбок и не до соцсетей. Всех четверых признали виновными. Сроки - точно день в день, как накануне просила прокурор Тарасова. Александр Кокорин - 1 год и 6 месяцев общего режима. Кирилл Кокорин - 1 год и 6 месяцев. Мамаев - 1 год и 5 месяцев. Протасовицкий - столько же.

Дарья Валитова начинает рыдать. Алана Мамаева закрывает лицо руками. Маму братьев Кокориных родные держат под руки. Женщина громко плачет.

- Сколько им ещё сидеть? Сколько? - кричит адвокатам Валитова.

Растерянный юрист показывает что-то на пальцах.

Александр Кокорин падает на скамейку.

- Нормально все будет... - говорит он жене.

Но не улыбается.

Всех выводят из зала.

Дарья ВалитоваФото: Михаил ФРОЛОВ

«СЕЛИ ИЗ-ЗА КОПЕЕЧНОЙ ДРАКИ»

С одной стороны, про странности этого дела говорили и писали очень много. По факту такие дебоши (выпили, докопались до человека, побили) случаются в Москве практически каждый день. Для полицейских такие заявления - рутина.

Но в реальной жизни обычно драчунов отпускают под домашний арест и через пару-тройку месяцев дают им условные сроки. А тут все было иначе. И арест реальный, и расследование по несложному делу тянулось почти четыре месяца, и в суде долго разбирались. Показательный процесс.

В обществе их жалели. Своими глазами видел - на несколько заседаний приходили посторонние бабушки, которые искренне переживали, что «ребят ни за что посадят». (Про сломанный нос Соловчука и прилетевший в голову Паку стул вдруг как-то забылось - в целом-то ребята хорошие). Но потом вдруг «футбиков» снова начинали ненавидеть. Когда Александр Кокорин в суде начинал рассказывать, что потерпевшие сами виноваты, или всплыла история, что в ту ночь спортсмены кутили с любовницами.

А теперь многим их снова жалко.

Толпа журналистов у входа в суд. Ждут выхода адвокатов.

Чуть поодаль курят два судебных пристава. Тоже обсуждают приговор.

- Скучно им было, блин, - по-отечески беззлобно трясёт головой пристав лет пятидесяти. - Нет бы в футбол себе играли и играли. А теперь из-за копеечной драки сели...

А сколько сидеть-то? Юристы считают, что реальная отправка «на зону» игрокам все-таки не грозит. Кокорин с Мамаевым сидят в Бутырке уже без малого восемь месяцев. Оглашая приговор, судья добавила: срок, проведённый в СИЗО, тоже учитывается. 1 день в изоляторе = 1,5 дня колонии. Таким образом 8 месяцев превращаются в год реальной отсидки. Плюс впереди ещё апелляция в Мосгорсуде, где у адвокатов есть все шансы скинуть футболистам ну хотя бы ещё по паре месяцев. Плюс защита уже сейчас может подавать на их условно-досрочное освобождение, так как больше половины срока оба уже «оттрубили». Даже при самом неблагоприятном исходе есть возможность заволокитить отправку в колонию. Хотя...

Мы-то думали, что увидим сегодня последнюю серию сериала про «дело футболистов». А его решили продлить как минимум ещё на один сезон.

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