2019-09-06T10:13:35+03:00
Происшествия

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Футболисты досрочно покинут исправительную колонию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Станислав Красильников ТАССФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Станислав Красильников ТАСС
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Суд освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по условно-досрочному. Решение было принято в ходе выездного заседания в пятницу, 6 сентября.

Напомним, что в начале мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева к 1 год и 6 месяцев и 1 году 5 месяцев колонии общего режима, соответственно.

Поводом стало уголовное дело, возбужденное в конце прошлого года после того, как спортсмены ударили чиновники Дениса Пака стулом по голове, а потом еще избили водителя телеведущей "Первого канала".

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Адвокат футболистов опубликовала пост об их освобождении
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Сайт kp.ru писал, что с учетом проведенного в СИЗО времени футболистам оставалось отсидеть еще полгода, однако суд решил отпустить их уже сейчас. Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО через 10 дней, когда решение вступит в силу, сообщает "Интерфакс".

К слову, одна из адвокатов спортсменов Татьяна Стукалова уже опубликовала у себя на странице в Instagram радостный пост по словами: "Домой!".

Суд вынес новый приговор Кокорину и Мамаеву, уточнив прежний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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