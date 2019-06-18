Госдума проголосовала за приостановку ДРСМД

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-18T13:05:49+03:00

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Государственная дума приняла закон о приостановке действий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Парламентарии проголосовали в пользу данного решения на пленарном заседании во вторник, 18 июня.

"Депутаты поддержали решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД. Это стало ответным шагом на действия США", - сообщается на странице Госдумы в Twitter.

Стоит отметить, что закон не прописывает выход России из соглашения. Его действие может быть вновь возобновлено в любой момент - решение остается за президентом страны.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен СССР и Соединенными Штатами в 1987 году, а в феврале 2019-го Вашингтон бездоказательно обвинил Россию в нарушению условий соглашения и начал процедуру выхода из него.

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве пообещали ответить зеркально. В скором времени президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму проект о приостановке выполнения обязательств в рамках ДРСМД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708698" frameborder="0"></iframe> Лавров и Помпео обсудили невыполнение американской стороной соглашений по ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU