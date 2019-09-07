2019-09-07T11:19:44+03:00
Политика

Спецборт с украинскими заключенными приземлился в "Борисполе"

Из Киева в Москву также вылетел участвующий в обмене лайнер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Самолет летного спецотряда пересек границу с УкраинойСамолет летного спецотряда пересек границу с УкраинойФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204-300 пересек границу Украины. На его борту находятся заключенные граждане незалежной, которых передадут киевским властям в рамках обмена.

Известно, что лайнер вылетел из московского "Внуково" в 9:20 по мск и уже приземлился в аэропорту "Борисполь". Тем временем, из Киева в Россию также вылетело воздушное судно с заключенными.

Согласно данным телеканала Hromadske, члены семьи и друзья участвующих в обмене украинцев собрались у здания офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. В их числе родные Павла Гриба, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Евгения Панова и других.

Сотрудники офиса направляют людей к автобусам, которые, предположительно, отвезут их в аэропорт для встречи с прибывшими из России заключенными.

Сайт kp.ru писал, что среди тех, кто отправится в Москву, числится главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский.

Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2 на фоне сообщений о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео обмена заключенными между Россией и Украиной во "Внуково"
Паук стал причиной смертельного ДТП в Великобритании
Императрице Японии удалят рак груди
Вышинский отправится из Киева в Москву в рамках процесса обмена
Во Вьетнаме утонул российский турист
"Это все мое родное": Робот "Федор" впечатлен визитом на МКС
Трамп хочет разместить пострадавших от урагана на круизных лайнерах
Из СИЗО "Лефортово" выехали автобусы с украинскими заключенными для обмена
МВД Эстонии создает резерв для борьбы с "зелеными человечками"
Со дна Балтийского моря исчезла 800-килограммовая обсерватория
Гора Кебнекайсе потерял статус высочайшего пика Швеции из-за потепления
Пять человек скончались от курения электронных сигарет в США
Погода в Москве на 7 сентября 2019 года: местами пройдет кратковременный дождь
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 43
На Филиппинах произошел взрыв
В Китае заявили о готовности купить сельскохозяйственную продукцию у США
В Германии водитель Porsche на тротуаре сбил пешеходов
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Израиль нанес ответный удар по сектору Газа
Посольство РФ в США проверяет информацию о гибели россиянки на борту судна в Калифорнии
Индия не смогла высадить свой космический аппарат на Луне
По Израилю из сектора Газа выпустили пять ракет
В США провели испытания четырех баллистических ракет Trident II
Среди погибших на борту туристического судна в Калифорнии могла быть россиянка