Спецборт с украинскими заключенными приземлился в "Борисполе"

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-07T11:19:44+03:00

Из Киева в Москву также вылетел участвующий в обмене лайнер

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Самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204-300 пересек границу Украины. На его борту находятся заключенные граждане незалежной, которых передадут киевским властям в рамках обмена.

Известно, что лайнер вылетел из московского "Внуково" в 9:20 по мск и уже приземлился в аэропорту "Борисполь". Тем временем, из Киева в Россию также вылетело воздушное судно с заключенными.

Согласно данным телеканала Hromadske, члены семьи и друзья участвующих в обмене украинцев собрались у здания офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. В их числе родные Павла Гриба, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Евгения Панова и других.

Сотрудники офиса направляют людей к автобусам, которые, предположительно, отвезут их в аэропорт для встречи с прибывшими из России заключенными.

Сайт kp.ru писал, что среди тех, кто отправится в Москву, числится главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730638" frameborder="0"></iframe> Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2 на фоне сообщений о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU