Трамп об обмене задержанными между Россией и Украиной: Это гигантский шаг к миру

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-07T18:20:58+03:00

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Дональд Трамп прокомментировал в твиттер завершение процедуры обмена задержанными между Россией и Украиной. Напомним, обмен состоялся 7 сентября.

- Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны! – написал американский президент.

Канцлер Германии также высказалась в соцсетях о процедуре обмена между двумя странами, Ангела Меркель увидела в этом «обнадеживающий знак». Официальный комментарий сегодня 7 сентября опубликовали на сайте ведомства и МИД России. В министерстве считают, что новая администрация президента Зеленского готова идти на компромисс. Успешное завершение процедуры обмена тому подтверждение. В ведомстве выразили надежду, что это станет первым шагом к налаживанию российско-украинских отношений.

Бывший президент Украины Петр Порошенко оказался настроен не так позитивно – в фейсбуке он написал, что «расслабляться рано» и напомнил, что сам причастен к обмену задержанными.

ИСТОЧНИК KP.RU