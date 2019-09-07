2019-09-07T18:20:58+03:00
Политика

Трамп об обмене задержанными между Россией и Украиной: Это гигантский шаг к миру

Глава Белого дома поздравил страны с завершением юридической процедуры
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Американский президент поздравил Россию и Украину с завершением обменаАмериканский президент поздравил Россию и Украину с завершением обменаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп прокомментировал в твиттер завершение процедуры обмена задержанными между Россией и Украиной. Напомним, обмен состоялся 7 сентября.

- Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны! – написал американский президент.

Канцлер Германии также высказалась в соцсетях о процедуре обмена между двумя странами, Ангела Меркель увидела в этом «обнадеживающий знак». Официальный комментарий сегодня 7 сентября опубликовали на сайте ведомства и МИД России. В министерстве считают, что новая администрация президента Зеленского готова идти на компромисс. Успешное завершение процедуры обмена тому подтверждение. В ведомстве выразили надежду, что это станет первым шагом к налаживанию российско-украинских отношений.

Бывший президент Украины Петр Порошенко оказался настроен не так позитивно – в фейсбуке он написал, что «расслабляться рано» и напомнил, что сам причастен к обмену задержанными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский рассказал о планах по прекращению огня на Донбассе
Вернувшихся в Киев украинских моряков наградили орденами и кортиками
Евгения Медведева упала во время контрольных прокатов сборной России в Москве
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха до отправления в Россию
Фестиваль бега «Karjala» провели в Пряже
Хабиб Нурмагомедов перед боем с Порье за сутки набрал 8 килограммов
Порошенко призвал Украину не расслабляться после обмена задержанными с Россией
В МИД России отметили «здравый подход» и готовность к компромиссам новой администрации Зеленского
Диетологи посоветовали есть перед сном орехи и яйца, чтобы не толстеть
Глава Пентагона озвучил требования к России для совместной работы с США
Захарова прокомментировала «обмен» между Россией и Украиной и напомнила о задержанных россиянах в США
Национальные проекты в действии: в Самаре преобразили два культовых места
В Госдуме положительно оценили законопроект о «о гарантированном пенсионном продукте»
Подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову задержали