Победители на выборах в Мосгордуму 2019: полный список

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-09T10:03:52+03:00

Окончательные итоги избирательной кампании еще не подведены, но уже сейчас можно опубликовать полный список победителей на выборах в Мосгордуму 2019 года

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Победителями на выборах в Мосгордуму в 2019 году стали, в основном, самовыдвиженцы - им досталось 24 мандата. Дальше идут члены партии КПРФ с 13-ю местами в городском парламенте, "Справедливая Россия" (3) и "Яблоко" (3).

Окончательные итоги выборов еще не подведены - осталось подсчитать менее одного процента бюллетеней, но уже сейчас можно составить полный список тех, кто оказался в лидерах. Данные основаны на информации с табло в Мосгоризбиркоме.

Список победителей:

Округ №1 - Андрей Титов (самовыдвиженец);

Округ №2 — Дмитрий Локтев (КПРФ);

Округ №3 — Александр Соловьев («Справедливая Россия»);

Округ № 4 — Мария Киселева (самовыдвиженка;

Округ №5 — Роман Бабаян (самовыдвиженец);

Округ №6 — Евгений Бунимович («Яблоко»);

Округ № 7 — Надежда Перфилова (самовыдвиженка);

Округ №8 — Дарья Беседина (самовыдвиженка);

Округ №9 — Андрей Медведев (самовыдвиженец);

Округ №10 — Лариса Картавцева (самовыдвиженка);

Округ №11 — Николай Зубрилин (КПРФ);

Округ №12 — Алексей Шапошников (самовыдвиженец);

Округ №13 — Игорь Бускин (самовыдвиженец);

Округ №14 — Максим Круглов («Яблоко»);

Округ №15 — Савостьянов Сергей (КПРФ);

Округ №16 — Михаил Тимонов («Справедливая Россия»);

Округ №17 — Виктор Максимов (КПРФ);

Округ №18 — Елена Янчук (КПРФ);

Округ №19 — Олег Шереметьев (КПРФ);

Округ №20 — Евгений Ступин (КПРФ);

Округ №21 — Леонид Зюганов (КПРФ);

Округ №22 — Инна Святенко (самовыдвиженка);

Округ №23 — Елена Николаева (самовыдвиженка);

Округ № 24 — Павел Тарасов (КПРФ);

Округ № 25 — Людмила Стебенкова (самовыдвиженка);

Округ №26 — Кирилл Щитов (самовыдвиженец);

Округ № 27 — Степан Орлов (самовыдвиженец);

Округ №28 — Елена Самышина (самовыдвиженка);

Округ № 29 — Олег Артемьев (самовыдвиженец);

Округ №30 — Маргарита Русецкая (самовыдвиженка);

Округ №31 — Любовь Никитина (КПРФ);

Округ №32 — Ольга Мельникова (самовыдвиженка);

Округ №33 — Людмила Гусева (самовыдвиженка);

Округ № 34 — Александр Семенников (самовыдвиженец);

Округ № 35 — Наталья Метлина (самовыдвиженка);

Округ № 36 — Ольга Шарапова (самовыдвиженка);

Округ № 37 — Николай Губенко (КПРФ);

Округ № 38 — Александр Козлов (самовыдвиженец);

Округ № 39 — Валерий Головченко (самовыдвиженец);

Округ № 40 — Татьяна Батышева (самовыдвиженка);

Округ №41 — Евгений Герасимов (самовыдвиженец);

Округ № 42 — Екатерина Енгалычева (КПРФ);

Округ №43 — Сергей Митрохин («Яблоко»);

Округ №44 — Елена Шувалова (КПРФ);

Округ № 45 — Магомед Яндиев («Справедливая Россия»).

Сайт kp.ru писал, что явка на состоявшихся 8 сентября выборах в Мосгордуму составила 21,69% по итогам обработки 99,47% бюллетеней.

ИСТОЧНИК KP.RU