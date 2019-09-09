Победители на выборах в Мосгордуму 2019: полный список
Победителями на выборах в Мосгордуму в 2019 году стали, в основном, самовыдвиженцы - им досталось 24 мандата. Дальше идут члены партии КПРФ с 13-ю местами в городском парламенте, "Справедливая Россия" (3) и "Яблоко" (3).
Окончательные итоги выборов еще не подведены - осталось подсчитать менее одного процента бюллетеней, но уже сейчас можно составить полный список тех, кто оказался в лидерах. Данные основаны на информации с табло в Мосгоризбиркоме.
Список победителей:
Округ №1 - Андрей Титов (самовыдвиженец);
Округ №2 — Дмитрий Локтев (КПРФ);
Округ №3 — Александр Соловьев («Справедливая Россия»);
Округ № 4 — Мария Киселева (самовыдвиженка;
Округ №5 — Роман Бабаян (самовыдвиженец);
Округ №6 — Евгений Бунимович («Яблоко»);
Округ № 7 — Надежда Перфилова (самовыдвиженка);
Округ №8 — Дарья Беседина (самовыдвиженка);
Округ №9 — Андрей Медведев (самовыдвиженец);
Округ №10 — Лариса Картавцева (самовыдвиженка);
Округ №11 — Николай Зубрилин (КПРФ);
Округ №12 — Алексей Шапошников (самовыдвиженец);
Округ №13 — Игорь Бускин (самовыдвиженец);
Округ №14 — Максим Круглов («Яблоко»);
Округ №15 — Савостьянов Сергей (КПРФ);
Округ №16 — Михаил Тимонов («Справедливая Россия»);
Округ №17 — Виктор Максимов (КПРФ);
Округ №18 — Елена Янчук (КПРФ);
Округ №19 — Олег Шереметьев (КПРФ);
Округ №20 — Евгений Ступин (КПРФ);
Округ №21 — Леонид Зюганов (КПРФ);
Округ №22 — Инна Святенко (самовыдвиженка);
Округ №23 — Елена Николаева (самовыдвиженка);
Округ № 24 — Павел Тарасов (КПРФ);
Округ № 25 — Людмила Стебенкова (самовыдвиженка);
Округ №26 — Кирилл Щитов (самовыдвиженец);
Округ № 27 — Степан Орлов (самовыдвиженец);
Округ №28 — Елена Самышина (самовыдвиженка);
Округ № 29 — Олег Артемьев (самовыдвиженец);
Округ №30 — Маргарита Русецкая (самовыдвиженка);
Округ №31 — Любовь Никитина (КПРФ);
Округ №32 — Ольга Мельникова (самовыдвиженка);
Округ №33 — Людмила Гусева (самовыдвиженка);
Округ № 34 — Александр Семенников (самовыдвиженец);
Округ № 35 — Наталья Метлина (самовыдвиженка);
Округ № 36 — Ольга Шарапова (самовыдвиженка);
Округ № 37 — Николай Губенко (КПРФ);
Округ № 38 — Александр Козлов (самовыдвиженец);
Округ № 39 — Валерий Головченко (самовыдвиженец);
Округ № 40 — Татьяна Батышева (самовыдвиженка);
Округ №41 — Евгений Герасимов (самовыдвиженец);
Округ № 42 — Екатерина Енгалычева (КПРФ);
Округ №43 — Сергей Митрохин («Яблоко»);
Округ №44 — Елена Шувалова (КПРФ);
Округ № 45 — Магомед Яндиев («Справедливая Россия»).
Сайт kp.ru писал, что явка на состоявшихся 8 сентября выборах в Мосгордуму составила 21,69% по итогам обработки 99,47% бюллетеней.
ИСТОЧНИК KP.RU