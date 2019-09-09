Итоги выборов: определились победители в Мосгордуму и в губернаторской гонке
В России 8 сентября выбрали руководителей 17 регионов. В 16 из них прошло прямое голосование. В Ингушетии главу региона назначил парламент – им стал Махмуд-Али Калиматов. До этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
По 8 регионам уже есть окончательные цифры. Это Курская область, Республика Алтай, Липецкая область, Курганская область, Волгоградская область, Астраханская область, Башкирия и Забайкальский край. По остальным областям пока известны только предварительные результаты.
Также на выборах в Мосгордуму подсчитано 99,47% голосов. «КП» приводит свежие данные по избирательной гонке в России.
Выборы в Мосгордуму
Самовыдвиженцы – 26 мест,
КПРФ – 13 мест,
«Справедливая Россия» – 3 места,
«Яблоко» – 3 места
Явка составила – 21,04%.
Полный список победителей на выборах в Мосгордуму по округам.
Самовыдвиженцы
№1 Андрей Титов
№4Мария Киселева
№5 Роман Бабаян
№ 7 Надежда Перфилова
№8 Дарья Беседина
№9 Андрей Медведев
№10 Лариса Картавцева
№12 Алексей Шапошников
№13 Игорь Бускин
№22 Инна Святенко
№23 Елена Николаева
№ 25 Людмила Стебенкова
№26 Кирилл Щитов
№ 27 Степан Орлов
№28 Елена Самышина
№ 29 Олег Артемьев
№30 Маргарита Русецкая
№32 Ольга Мельникова
№33 Людмила Гусева
№ 34 Александр Семенников
№ 35 Наталья Метлина
№ 36 Ольга Шарапова
№ 38 Александр Козлов
№ 39 Валерий Головченко
№ 40 Татьяна Батышева
№41 Евгений Герасимов
КПРФ
№2 Дмитрий Локтев
№11 Николай Зубрилин
№15 Савостьянов Сергей
№17 Виктор Максимов
№18 Елена Янчук
№19 Олег Шереметьев
№20 Евгений Ступин
№21 Леонид Зюганов
№ 24 Павел Тарасов
№31 Любовь Никитина
№ 37 Николай Губенко
№ 42 Екатерина Енгалычева
№44 Елена Шувалова
Яблоко
№6 Евгений Бунимович
№14 Максим Круглов
№43 Сергей Митрохин
Справедливая Россия
№3 Александр Соловьев
№16 Михаил Тимонов
№ 45 Магомед Яндиев
Губернаторские выборы.
Санкт-Петербург
Врио губернатора Александр Беглов – 64,67%
(обработано 93,18%)
Курская область:
врио губернатора Роман Старовойт – 81,07%
(обработано 99,91%)
Республика Алтай:
врио главы республики Олег Хорохордин – 59%
(обработано 99,58% протоколов)
Липецкая область
Врио главы администрации Игорь Артамонов – 67,29%
(обработано 99,89%)
Курганская область
врио губернатора Вадим Шумков – 80,86%
(обработано 99,90%)
Волгоградская область
Действующий губернатор Андрей Бочаров – 76,81%
(обработано 99,93%)
Астраханская область
Врио губернатора Игорь Бабушкин – 75,64%
(обработано 99,66%)
Республика Башкортостан
Врио главы республики Радий Хабиров – 82,02%
(обработано 99,83%)
Забайкальский край
Врио губернатора Александр Осипов – 89,61%
(обработано 99,89%)
Мурманская область
Чибис Андрей – 60,07%
(обработано 99,83%)
Оренбургская область
Паслер Денис – 65,94%
(обработано 99,94%)
Сахалинская область
Владимир Лимаренко – 56,15%
(обработано 99,78%)
Ставропольский край
Владимир Владимиров – 79,65%
(обработано 99,92%)
Челябинская область
Алексей Текслер – 69,33%
(обработано 99,74%)
Вологодская область
Олег Кувшинников – 60,82%
(обработано 99,69%)
Республика Калмыкия
Бату Хасиков – 83,42%
(обработано 95%)
Брифинги ЦИК России по ходу выборов в Мосгордуму.
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