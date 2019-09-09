Итоги выборов: определились победители в Мосгордуму и в губернаторской гонке

В России 8 сентября выбрали руководителей 17 регионов. В 16 из них прошло прямое голосование. В Ингушетии главу региона назначил парламент – им стал Махмуд-Али Калиматов. До этого временно исполнял обязанности руководителя республики.

По 8 регионам уже есть окончательные цифры. Это Курская область, Республика Алтай, Липецкая область, Курганская область, Волгоградская область, Астраханская область, Башкирия и Забайкальский край. По остальным областям пока известны только предварительные результаты.

Также на выборах в Мосгордуму подсчитано 99,47% голосов. «КП» приводит свежие данные по избирательной гонке в России.

Выборы в Мосгордуму

Самовыдвиженцы – 26 мест,

КПРФ – 13 мест,

«Справедливая Россия» – 3 места,

«Яблоко» – 3 места

Явка составила – 21,04%.

Полный список победителей на выборах в Мосгордуму по округам.

Самовыдвиженцы

№1 Андрей Титов

№4Мария Киселева

№5 Роман Бабаян

№ 7 Надежда Перфилова

№8 Дарья Беседина

№9 Андрей Медведев

№10 Лариса Картавцева

№12 Алексей Шапошников

№13 Игорь Бускин

№22 Инна Святенко

№23 Елена Николаева

№ 25 Людмила Стебенкова

№26 Кирилл Щитов

№ 27 Степан Орлов

№28 Елена Самышина

№ 29 Олег Артемьев

№30 Маргарита Русецкая

№32 Ольга Мельникова

№33 Людмила Гусева

№ 34 Александр Семенников

№ 35 Наталья Метлина

№ 36 Ольга Шарапова

№ 38 Александр Козлов

№ 39 Валерий Головченко

№ 40 Татьяна Батышева

№41 Евгений Герасимов

КПРФ

№2 Дмитрий Локтев

№11 Николай Зубрилин

№15 Савостьянов Сергей

№17 Виктор Максимов

№18 Елена Янчук

№19 Олег Шереметьев

№20 Евгений Ступин

№21 Леонид Зюганов

№ 24 Павел Тарасов

№31 Любовь Никитина

№ 37 Николай Губенко

№ 42 Екатерина Енгалычева

№44 Елена Шувалова

Яблоко

№6 Евгений Бунимович

№14 Максим Круглов

№43 Сергей Митрохин

Справедливая Россия

№3 Александр Соловьев

№16 Михаил Тимонов

№ 45 Магомед Яндиев

Губернаторские выборы.

Санкт-Петербург

Врио губернатора Александр Беглов – 64,67%

(обработано 93,18%)

Курская область:

врио губернатора Роман Старовойт – 81,07%

(обработано 99,91%)

Республика Алтай:

врио главы республики Олег Хорохордин – 59%

(обработано 99,58% протоколов)

Липецкая область

Врио главы администрации Игорь Артамонов – 67,29%

(обработано 99,89%)

Курганская область

врио губернатора Вадим Шумков – 80,86%

(обработано 99,90%)

Волгоградская область

Действующий губернатор Андрей Бочаров – 76,81%

(обработано 99,93%)

Астраханская область

Врио губернатора Игорь Бабушкин – 75,64%

(обработано 99,66%)

Республика Башкортостан

Врио главы республики Радий Хабиров – 82,02%

(обработано 99,83%)

Забайкальский край

Врио губернатора Александр Осипов – 89,61%

(обработано 99,89%)

Мурманская область

Чибис Андрей – 60,07%

(обработано 99,83%)

Оренбургская область

Паслер Денис – 65,94%

(обработано 99,94%)

Сахалинская область

Владимир Лимаренко – 56,15%

(обработано 99,78%)

Ставропольский край

Владимир Владимиров – 79,65%

(обработано 99,92%)

Челябинская область

Алексей Текслер – 69,33%

(обработано 99,74%)

Вологодская область

Олег Кувшинников – 60,82%

(обработано 99,69%)

Республика Калмыкия

Бату Хасиков – 83,42%

(обработано 95%)

Брифинги ЦИК России по ходу выборов в Мосгордуму.

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