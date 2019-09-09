2019-09-09T10:57:33+03:00
Политика

«В долгу у профессии»: Вышинский намерен остаться журналистом

Главред РИА Новости Украина заявил, что именно работа вытащила его из тюрьмы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«В долгу у профессии»: Вышинский намерен остаться журналистом«В долгу у профессии»: Вышинский намерен остаться журналистомФото: REUTERS
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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что намерен остаться в профессии и «отдать ей долг», поскольку именно работа журналистом вытащила его из тюрьмы.

«Я точно собираюсь остаться в профессии, потому что, во-первых, профессия меня вытащила из тюрьмы. Я в этом смысле в долгу у профессии, в долгу у коллег. И, соответственно, я должен этот долг отдать», - передают РИА-Новости слова главреда.

Напомним, Вышинский прибыл из Киева в Москву в рамках обмена заключенными между сторонами, совершившегося в субботу, 7 сентября, по формуле «35 на 35». При этом журналист сообщил, что готов вернуться на Украину, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее киевский суд освободил обвиняемого в государственной измене под личное поручительство. Тогда Вышинский заявил о намерении доказывать свою невиновность. До этого главреду информационного агентства восемь раз продлевали меру пресечения. В результате он провел в следственном изоляторе больше года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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