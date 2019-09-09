2019-09-09T13:16:59+03:00
Политика

Гахария официально стал премьер-министром Грузии

Президент республики Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Георгий Гахария официально стал премьер-министром Грузии. Указ о назначении политика на эту должность в понедельник, 9 сентября, подписала президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщила советник главы республики по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.

"Президент подписала указ о назначении Гахарии уже сегодня. Официальная часть, таким образом, завершена", - цитирует ТАСС Шенгелию.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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