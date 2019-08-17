Пхеньян вновь объявил об испытании нового оружия в КНДР

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-17T06:16:28+03:00

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Утром в пятницу, 16 августа, КНДР под личным руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына провела очередные успешные испытания «новейшего оружия», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства не уточняется, какие именно ракеты были запущены накануне, отмечается только, что «верховный руководитель выразил большое удовлетворение тем, что специалисты оборонной отрасли в кратчайший срок разработали новые вооружения». По словам Ким Чен Ына, совершенствование оборонных технологий очень важно для обеспечения суверенитета страны.

Как писал сайт kp.ru, на рассвете 16 августа Северная Корея вновь запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда, траекторию их полета отследили американские и южнокорейские военные.

Напомним, за последний месяц северокорейские военные под «личным руководством» Ким Чен Ына произвели несколько запусков баллистических ракет и построили подводную лодку. Технические данные субмарины и испытанных снарядов не раскрываются, однако ЦТАК каждый раз сообщает, что это самое передовое оружие в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU