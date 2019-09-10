Гренландия остается открытой для бизнеса с США
Гренландия остается открытой для бизнеса с Соединенными Штатами, заявила региональный министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел Ане Лоне Баггер.
«Мы остаемся привержены развитию наших отношений с США, открыты для ведения бизнеса. Гренландия обладает минеральными ресурсами, ведет рыбный промысел», - сказала она, добавив, что у острова «важное стратегическое и географическое положение».
При этом министр отметила, что «присутствие американских военных – это большой вопрос», в который вовлечены и население, и политические партии Гренландии, однако оно, по ее словам, должно приносить гренландцам «больше пользы», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее депутат регионального парламента призвал сограждан серьезно отнестись к идее президента США Дональда Трампа о покупке острова Штатами и выслушать его предложения по сделке. Однако все остальные представители Гренландии отказались даже обсуждать этот вопрос, но высказались за сотрудничество с США.
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ИСТОЧНИК KP.RU