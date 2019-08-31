2019-08-31T02:51:33+03:00
Политика

Депутат Гренландии считает, что нужно рассмотреть идею Трампа о покупке острова Штатами

По мнению Пеле Броберга, американские власти будут защищать интересы гренландцев лучше, чем датские
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее политики Гренландии отказались даже обсуждать этот вопросРанее политики Гренландии отказались даже обсуждать этот вопросФото: REUTERS
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Оказывается, не все в Гренландии считают идею покупки острова Соединенными Штатами абсурдной и совершенно неприемлемой. Нашелся человек, который думает иначе.

Депутат регионального парламента от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал сограждан отнестись серьезно к заявлению президента США Дональда Трампа и выслушать его предложения по сделке. Он убежден, что американские власти будут защищать интересы гренландцев лучше, чем датские.

«Уже сейчас Гренландию фактически защищают США, а не Дания. Они смогут продолжить заниматься этим и после обретения нами независимости. А за разрешение размещать в Гренландии военные базы они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами датских крон (примерно 600 миллионов американских долларов)», - приводит слова Пеле Броберга газета Ekstra Bladet.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас у гренландцев «впервые появилась реальная альтернатива датским дотациям».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность и целесообразность приобретения этого крупнейшего в мире острова. Позже желание президента «купить Гренландию» подтвердили в Белом доме.

Эта новость возмутила датских политиков, они категорически отвергли возможность продажи острова Штатам. Представители Гренландии тоже отказались даже обсуждать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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