В отношении Порошенко и Климкина возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-11T10:36:38+03:00

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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло новое уголовное дело в отношении экс-президента незалежной Петра Порошенко и бывшего главы украинского МИД Павла Климкина по факту злоупотребления властью и использования служебного положения.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее, 21 августа суд Киева обязал НАБУ начать новое уголовное дело против Климкина и Порошенко. Однако, обстоятельства правонарушения и подробности дела не раскрываются.

Напомним, в августе бывший президент Украины и его команда стали фигурантами очередного уголовного дела. Таким образом, украинский экс-президент накопил больше десятка обвинений, связанных с сокрытием преступных доходов, отмыванием и выводом денег за рубеж, мошенничеством, а также использованием должностных полномочий.

На данный момент, Порошенко уже трижды не явился на допросы в Государственное бюро расследований Украины. Его адвокат Игорь Головань сообщает, что у политика есть уважительные причины из-за работы в Верховной раде.

ИСТОЧНИК KP.RU