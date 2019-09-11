Меркель сообщила о работе над проведением встречи в «нормандском формате»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-11T11:09:59+03:00

По словам канцлера ФРГ, саммит «нормандской четверки» может состояться в течение ближайших недель

Изменить размер текста: A A

На данный момент ведется работа по организации следующей встречи «нормандской четверки», которая может состоятся в ближайшие недели. Соответствующие заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса», - сказала глава немецкого кабмина.

Напомним, ранее состоялась встреча советников лидеров «нормандской четвёрки», после которой министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко заявил, что в ходе встречи были достигнуты «определённые успехи» и саммит «четверки» на высшем уровне может состояться в ближайшее время.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата следующего саммита пока не определена, но в Кремле отметили «активизацию» переговоров по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU