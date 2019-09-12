Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки» в Париже

СЕГОДНЯ 00:58 2019-09-12T01:22:16+03:00

Президент Украины считает, что переговоры в «нормандском формате» должны состояться в ближайшее время

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча «нормандской четверки» в Париже состоится в ближайшее время. Об этом он заявил во время торжественной церемонии вручения верительных грамот послов нескольких стран, в том числе Франции.

Поздравив французского посла Этьена де Понсена с началом работы в Киеве, Зеленский отметил роль его страны в рамках «нормандского формата» и выразил надежду, что встречу лидеров «четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) в Париже удастся провести уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого», - отмечается в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения саммита в Париже пока не определена.

ИСТОЧНИК KP.RU