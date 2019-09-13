2019-09-13T12:48:10+03:00
Общество

Маткапитал в 2020 году вырастет до 466,6 тысяч рублей

Индексация составит 3,8 процентов
Елена АКИМОВА
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В 2020 году материнский капитал увеличат на 3,8 процентаВ 2020 году материнский капитал увеличат на 3,8 процентаФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В 2020 году материнский капитал пересчитают и увеличат на 3,8 процентов. Таким образом сумма выплат, положенная за рождение второго ребенка, составит 466,6 тысяч рублей.

- Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 рублей, — назвала точные цифры вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что на в целом на финансирование программы маткапитала в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено почти 325 миллиардов рублей, сообщает RT.

Помимо увеличения выплат родителям, в 2020 году планируют проиндексировать зарплаты работников бюджетной сферы.

В целом же в в следующем году вырастет уровень МРОТ по стране. Он будет увеличен до 12 130 рублей. На это уйдет порядка 20,9 миллиарда рублей из средств региональных и федерального бюджетов. Повышение МРОТ затронет 3,2 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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