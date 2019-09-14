2019-09-14T19:18:14+03:00
Общество

Бывшего главу минздрава Конго арестовали за присвоение денег на борьбу с Эболой

Оли Илунга Каленг ушел в отставку в конце июля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эпидемия вируса Эбола была зафиксирована в 2014 годуЭпидемия вируса Эбола была зафиксирована в 2014 годуФото: REUTERS
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В демократической Республике Конго взят под арест бывший министр здравоохранения. Оли Илунга Каленг подозревают в краже денег, выделенных на борьбу с вирусом Эбола. Об аресте сообщает Agence France-Presse, однако, журналисты указывают, сколько экс-министру удалось «заработать» таким образом.

Официальный представитель полиции Пьеро-Ромбо Мванампут сообщает, что бывшего чиновника передадут генеральному прокурору Кассационного суда в понедельник 16 сентября.

Лихорадка охватила страны Африки в 2014 году. Опасный вирус трудно подавался лечению, из-за этого Эболу назвали «чумой» века. В течение пяти лет российские ученые сотрудничали со специалистами из Гвинеи в вопросе борьбы с опасным вирусом. Нашим разработчикам удалось вывести 18 новых диагностических препаратов, в том числе с их помощью удалось победить эпидемию.

Однако, Эбола и сегодня представляет опасность В 2019 году от вируса погибла пожилая японка которая некоторое время назад посещала Конго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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