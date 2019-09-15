Оппозиция Гонконга рассчитывает на поддержку Конгресса США

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-15T09:15:57+03:00

Один из активистов движения Demosisto намерен убедить конгрессменов принять закон об ежегодной проверке особого режима административного района Китая

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Активист оппозиции Гонконга Джошуа Вонг заявил, что протестное движение Demosisto будет просить поддержки у конгрессменов Соединенных Штатов.

Как сообщает агентству Reuters перед визитом в Вашингтон участник радикального протестного движения Demosisto собирается убедить американский Конгресс утвердить закон в области демократии и соблюдения прав человека в Гонконге. Документ предписывает ежегодные проверки особого режима административного района Китая.

Джошуа Вонг сообщил, что протестное движение надеется на поддержку со стороны Республиканской и Демократической партий.

Ранее Пекин обвинил Конгресс США в «обелении» беспорядков в особом административном районе Китая. В китайском МИД призывали Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

Напомним, митинги в Гонконге начались из-за попытки правительства района принять закон об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Протесты продолжаются, даже после отказа гонконгских властей от данного проекта. Сейчас протестующие требуют освобождения всех ранее задержанных демонстрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU