Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату ИВЛ

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-15T12:07:58+03:00

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Находящаяся в искусственной коме актриса Анастасия Заворотнюк уже не может дышать самостоятельно, поэтому врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На данный момент актриса находится в больнице, ее состояние поддерживается медикаментозно, сообщает Mash.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подтвердил «КП», что врачи ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому и сейчас она находится в больнице. Он сообщил, что у актрисы одна из самых агрессивных опухолей головного мозга – глиобластоме Ранее этот вид рака стал причиной смерти певицы Жанны Фриске и оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Напомним, в субботу, 14 сентября, после сообщений о том, что Заворотнюк парализовало, «КП» узнала у экспертов, чем это грозит, и почему звезде «Моей прекрасной няни»не проводят экстренную операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU