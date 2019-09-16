Трамп разрешил выделить нефть из резерва США на стабилизацию рынка после атак в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 01:56 2019-09-16T02:09:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из американского резерва, если понадобится стабилизировать нефтяной рынок после атаки на месторождения и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии. Об этом своем решении глава Белого дома объявил в Twitter.

«С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень снабжения рынков», - написал Трамп на своей странице в воскресенье.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 сентября, последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.

Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. Это почти половина суточного объема добычи. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.

ИСТОЧНИК KP.RU