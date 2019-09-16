2019-09-16T12:23:12+03:00
Политика

МИД Болгарии: скандал с "Русофилами" не касается отношений Москвы и Софии

Лидера движения Николая Малинова задержали за шпионаж
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Болгарии надеются, что скандал с «Русофилами» не коснется отношений Софии и МосквыВ Болгарии надеются, что скандал с «Русофилами» не коснется отношений Софии и МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Скандал с обвинением в шпионаже лидера болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова никак не связан с отношениями Москвы и Софии, а потому не скажется на них. Такое заявление сделала вице-премьер и министр иностранных дел европейского государства Екатерина Захариева.

Она подчеркнула, что люди, работающие против интересов Болгарии, не имеют ничего общего с теми, кто любят Россию.

"Речь идет об обвинении против конкретного человека, это не имеет ничего общего с болгарским внешнеполитическим ведомством. <...> Надеюсь, что отношения между Болгарией и Россией не пострадают", - цитирует газета "Сега" главу МИД.

Николая Малинова обвиняют в том, что он собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований. Целью лидера движения якобы было изменение вектора движения страны.

Сайт kp.ru писал, что "Русофилы" - это неправительственная организация, которая ратует за развитие болгаро-российских отношений. Она насчитывает 214 отделений с 35 тысячами членов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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