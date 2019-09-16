"Все воюют": Сенцов посетовал на отсутствие изменений на Украине
Режиссер вернулся на родину спустя пять лет заключения и уже успел много где побывать
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Режиссер Олег Сенцов, который последние пять провел в российской тюрьме по обвинению в попытке организации терактов, посетовал на то, что его родина за это время почти не изменилась. Бывший заключенный уже успел посетить множество мест и пообщаться с разными людьми на основе чего сделал определенные выводы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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