"Все воюют": Сенцов посетовал на отсутствие изменений на Украине

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-16T12:50:51+03:00

Режиссер вернулся на родину спустя пять лет заключения и уже успел много где побывать

Изменить размер текста: A A

Режиссер Олег Сенцов, который последние пять провел в российской тюрьме по обвинению в попытке организации терактов, посетовал на то, что его родина за это время почти не изменилась. Бывший заключенный уже успел посетить множество мест и пообщаться с разными людьми на основе чего сделал определенные выводы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU