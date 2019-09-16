2019-09-16T12:50:51+03:00
Политика

"Все воюют": Сенцов посетовал на отсутствие изменений на Украине

Режиссер вернулся на родину спустя пять лет заключения и уже успел много где побывать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссер Олег Сенцов, который последние пять провел в российской тюрьме по обвинению в попытке организации терактов, посетовал на то, что его родина за это время почти не изменилась. Бывший заключенный уже успел посетить множество мест и пообщаться с разными людьми на основе чего сделал определенные выводы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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