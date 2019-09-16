2019-09-16T16:21:22+03:00
Политика

Россия завершила поставку ракет С-400 в Турцию раньше срока

Обязательства по договору выполнены в полном объеме
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россия заключила контракт на поставку в Турцию систем ПВО С-400 в 2019 году. Несмотря на протесты со стороны США, которые грозились ввести туркам санкции из-за покупки ракет С-400, сделка завершена. Причем раньше срока. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывал, что поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 завершат к апрелю 2020 года. Однако, справились раньше.

Как сообщает «Интерфакс», Россия полностью выполнила обязательства по контракту с Турцией.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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