2019-08-25T05:59:16+03:00
Политика

Порошенко: Украина должна еще раз напомнить Европе об «угрозе» России

По мнению экс-лидера Незалежной, прекрасный повод для такого напоминания у Зеленского появится во время визита в Польшу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывшему президенту Украины Петру Порошенко очень не понравилась идея возвращения России в «Большую восьмерку», и он обратился к новым киевским властям с призывом напомнить Европе о «российской угрозе».

А повод для такого «напоминания» у его преемника Владимира Зеленского, по мнению Порошенко, появится во время визита в Польшу 1 сентября на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Запись выступления экс-лидера Незалежной опубликована на его странице в Facebook.

Он с маниакальной настойчивостью через слова называл нашу страну «агрессором» и перечислял мнимые прегрешения Москвы. По его словам, намерения вернуть Россию за стол G8 «категорически неприемлемы».

«Попытки умиротворения агрессора только разжигают его аппетит. Об этом Украина должна еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны», - в частности, заявил Порошенко.

Он напомнил, что президента России Владимира Путина на этих мероприятиях не будет, добавив: «И за это — особая благодарность официальной Варшаве».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в отношении Петра Порошенко на Украине возбуждено уже больше десятка уголовных дел, а на днях киевский суд разрешил допросить экс-главу государства с помощью детектора лжи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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