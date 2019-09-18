Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-18T11:20:25+03:00

Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины Фото: REUTERS

На этот раз экс-президента незалежной могли допросить на полиграфе

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В среду, 18 сентября, бывший лидер незалежной Петр Порошенко не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в Государственное бюро расследований Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Порошенко не появился сегодня на допрос», — сказала представитель Госбюро.

Ранее в ГБР Украины сообщили, что Печорский суд Киева дал разрешение допросить политика на полиграфе. Допросы также назначены на 27 сентября и 3 октября.

Отметим, что экс-президент Украины ранее трижды не явился на свой третий допрос, ссылаясь на свои обязанности как депутата Верховной рады.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре в отношении Порошенко и бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина было заведено новое уголовное дело по факту злоупотребления властью и использования служебного положения. Таким образом, бывший украинский лидер и его команда накопили более десятка уголовных дел, связанных с преступными доходами, мошенничеством и использованием должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU