Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
В среду, 18 сентября, бывший лидер незалежной Петр Порошенко не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в Государственное бюро расследований Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
«Порошенко не появился сегодня на допрос», — сказала представитель Госбюро.
Ранее в ГБР Украины сообщили, что Печорский суд Киева дал разрешение допросить политика на полиграфе. Допросы также назначены на 27 сентября и 3 октября.
Отметим, что экс-президент Украины ранее трижды не явился на свой третий допрос, ссылаясь на свои обязанности как депутата Верховной рады.
Как писал сайт kp.ru, в сентябре в отношении Порошенко и бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина было заведено новое уголовное дело по факту злоупотребления властью и использования служебного положения. Таким образом, бывший украинский лидер и его команда накопили более десятка уголовных дел, связанных с преступными доходами, мошенничеством и использованием должностных полномочий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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