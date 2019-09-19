Франция вновь отказала Сноудену в предоставлении убежища

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-19T18:01:26+03:00

В Париже заявили, что "сейчас не время" защищать экс-сотрудника ЦРУ

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Франция вновь отказала бывшему сотруднику Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену в предоставлении убежища на территории страны. По словам министра иностранных дел республики Жан-Ива Ле Дриана, "сейчас не время" принимать такие решения.

К слову, в 2013 году, когда обвиняемый в раскрытии секретных сведений Сноуден впервые обратился за помощью к Парижу, ему отказали в той же формулировке.

"Тогда власти расценили его запрос, как незначительный. И я сегодня не вижу, что изменилось с юридической или политической точки зрения", - сказал Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала BFM.

По мнению дипломата, Сноуден должен быть доволен тем, что имеет сейчас, ведь сейчас у него "много дел" в Москве.

Сайт kp.ru писал, что бывший агент американских спецслужб в настоящий момент проживает в России. Ранее он дал большое интервью, в котором рассказал о повторном направлении запроса на убежище во Францию.

ИСТОЧНИК KP.RU