Генпрокуратура просит изменить приговор Павлу Устинову

СЕГОДНЯ 19:28 2019-09-19T19:43:38+03:00

В ведомстве считают лишение свободы на 3,5 года "чрезмерно суровым" наказанием для актера

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Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев просит изменить приговор актеру Павлу Устинову и отпустить его на свободу. Соответствующее апелляционное представление уже направлено в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости", - пояснил представитель ведомства.

Речь идет о замене реального срока на другое наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Павла Устинова осудили на 3,5 года заключения по обвинению в применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732626" frameborder="0"></iframe> Павел Устинов получил 3,5 года колонии за "нападение на сотрудника ОМОНа".

ИСТОЧНИК KP.RU