Генпрокуратура просит изменить приговор Павлу Устинову
Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев просит изменить приговор актеру Павлу Устинову и отпустить его на свободу. Соответствующее апелляционное представление уже направлено в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
"Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости", - пояснил представитель ведомства.
Речь идет о замене реального срока на другое наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что Павла Устинова осудили на 3,5 года заключения по обвинению в применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности.
Павел Устинов получил 3,5 года колонии за "нападение на сотрудника ОМОНа".
ИСТОЧНИК KP.RU