2019-09-19T23:37:52+03:00
Политика

Двух сотрудников постпредства Кубы при ООН выдворяют из США

Вашингтон считает, что они причастны к нанесению вреда национальной безопасности
Мария ИГНАТЬЕВА
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Двух сотрудников постпредства Кубы при ООН выдворяют из СШАДвух сотрудников постпредства Кубы при ООН выдворяют из СШАФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Из США выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН. Вашингтона обвинил их в причастности к действиям, которые наносят вред национальной безопасности страны.

- После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, также ограничены в пребывании на Манхэттене, - написал в своем аккаунте в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Она отдельно подчеркнула, что Вашингтон всерьез воспринимает любые возможные посягательства национальную безопасность США. Более подробно об инциденте Ортэгус говорить не стала.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что президент США Дональд Трамп продлил эмбарго в отношении Кубы на год. При этом, минувшей весной он предлагал стране альтернативу, при условии, что она откажется от сотрудничества с венесуэльскими властями. На отказ он обещал ввести более жесткие ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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