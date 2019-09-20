2019-09-20T11:18:44+03:00
Экономика

Евро и доллар теряют в цене по курсу на 18 сентября

Курс американской валюты 18 сентября 2019 года опустился ниже 64 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Евро и доллар теряют в цене по курсу на 18 сентябряЕвро и доллар теряют в цене по курсу на 18 сентябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный курс доллара к рублю, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 20 сентября, потерял в цене целых 16 копейки. Таким образом стоимость американской валюты опустилась ниже отметки 64 рубля и составила 63,84 рубля.

Евро также подешевел по отношению к рублю. Европейская валюта опустилась на три копейки и торгуется за 70,61 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 0,02% до отметки 2794,21 пункта. Индекс РТС напротив поднялся на 0,4%, и составил 1378,66 пункта.

Напомним, в начале недели российская валюта росла по отношению к «американцу» и «европейцу». В понедельник доллар впервые с 1 августа опустилась ниже 64 рублей. Однако на следующий день американская и европейские валюты начали отыгрываться. Позже рубль все-таки начал укрепляться по отношению к евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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