2019-09-20T11:26:25+03:00
В мире

В Сети запустили видеотрансляцию штурма "Зоны 51"

Американцы хотят узнать тайны, которые скрываются на военной базе в Неваде [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В эту пятницу, 20 сентября, должен состояться штурм военной базы ВВС США в Неваде, известной как "Зона 51" (Area 51). Добровольцы уже начинают понемногу собираться недалеко от объекта, а пользователь Youtube под псевдонимом LDG Station даже запустил прямую онлайн-трансляцию.

"Надеюсь, мы увидим каких-нибудь инопланетян", - говорится в подписи к ролику на видеохостинге.

Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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