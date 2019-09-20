В Сети запустили видеотрансляцию штурма "Зоны 51"
Американцы хотят узнать тайны, которые скрываются на военной базе в Неваде [видео]
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В эту пятницу, 20 сентября, должен состояться штурм военной базы ВВС США в Неваде, известной как "Зона 51" (Area 51). Добровольцы уже начинают понемногу собираться недалеко от объекта, а пользователь Youtube под псевдонимом LDG Station даже запустил прямую онлайн-трансляцию.
"Надеюсь, мы увидим каких-нибудь инопланетян", - говорится в подписи к ролику на видеохостинге.
Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.
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ИСТОЧНИК KP.RU