Прокуратура попросила отпустить Павла Устинова
Прокуратура просит отпустить актера Павла Устинова из-под стражи под подписку о невыезде. Россиянин был осужден на 3,5 года за насильственные действия в отношении представителя власти, который находился при исполнении обязанностей.
Прокурор Анастасия Зверева считает, что Устинов не станет скрываться от суда. За него поручились известные актеры. Также у Павла есть постоянная регистрация и положительные характеристики. Адвокаты осужденного поддержали позицию прокуратуры. Сам он также пообещал не скрываться от следствия.
Тем временем суд удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено позже, передает РИА Новости.
Песков о деле Устинова.
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ИСТОЧНИК KP.RU