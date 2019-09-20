Прокуратура попросила отпустить Павла Устинова

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-20T12:43:38+03:00

Актера могут выпустить на свободу под подписку о невыезде

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Прокуратура просит отпустить актера Павла Устинова из-под стражи под подписку о невыезде. Россиянин был осужден на 3,5 года за насильственные действия в отношении представителя власти, который находился при исполнении обязанностей.

Прокурор Анастасия Зверева считает, что Устинов не станет скрываться от суда. За него поручились известные актеры. Также у Павла есть постоянная регистрация и положительные характеристики. Адвокаты осужденного поддержали позицию прокуратуры. Сам он также пообещал не скрываться от следствия.

Тем временем суд удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено позже, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733009" frameborder="0"></iframe> Песков о деле Устинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU