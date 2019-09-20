2019-09-20T12:43:38+03:00
Происшествия

Прокуратура попросила отпустить Павла Устинова

Актера могут выпустить на свободу под подписку о невыезде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Прокуратура просит отпустить актера Павла Устинова из-под стражи под подписку о невыезде. Россиянин был осужден на 3,5 года за насильственные действия в отношении представителя власти, который находился при исполнении обязанностей.

Прокурор Анастасия Зверева считает, что Устинов не станет скрываться от суда. За него поручились известные актеры. Также у Павла есть постоянная регистрация и положительные характеристики. Адвокаты осужденного поддержали позицию прокуратуры. Сам он также пообещал не скрываться от следствия.

Тем временем суд удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено позже, передает РИА Новости.

Песков о деле Устинова.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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