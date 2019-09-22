Президент Колумбии заявил, что пора «покончить» с властью Мадуро в Венесуэле

СЕГОДНЯ 05:32 2019-09-22T05:52:54+03:00

Иван Дуке также предостерег Каракас от любой попытки агрессии против своей страны

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Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что пора «покончить» с властью законно избранного главы Венесуэлы Николаса Мадуро, сравнив его с покойным бывшим лидером Югославии Слободаном Милошевичем.

«Николас Мадуро сравним по жестокости со Слободаном Милошевичем», - сказал он в интервью агентству Associated Press.

«С этим надо покончить», - добавил Иван Дуке.

Колумбийский президент также прокомментировал военные учения, которые Боливарианская республика с 10 сентября проводит на границе с его страной. Дуке, ранее объявивший «оранжевый уровень угрозы» в приграничном регионе «из-за опасности агрессии» со стороны Венесуэлы, предостерег Каракас от любой попытки атак в отношении Колумбии.

«Если они предполагают совершить такую глупость, то должны понимать, каковы будут последствия», - заявил Иван Дуке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Николас Мадуро обвинял Колумбию в причастности к прошлогоднему покушению на него.

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ИСТОЧНИК KP.RU