СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-22T06:19:15+03:00

В непрекращающихся в Гонконге демонстрациях, митингах и маршах нередко участвуют дети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ночь на воскресенье, 22 сентября, полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку, которую стражи порядка заподозрили в надругательстве над национальным флагом КНР, передает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Накануне в спальном районе города Тун Мун прошла очередная протестная акция, и участники митинга сорвали с правительственного здания китайский флаг. Демонстранты сначала его топтали, а потом сожгли. Власти мегаполиса расценили это как «попытку бросить вызов государственному суверенитету».

Кроме того, протестующие в субботу блокировали дороги, устраивали поджоги, швыряли бутылки с зажигательной смесью, громили витрины и нарушили работу станции метро. Группы демонстрантов также штурмовали полицейские участки и даже напали на офицера полиции, пытаясь отобрать у него табельное оружие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты в китайском мегаполисе продолжаются уже четыре месяца. Сначала люди выступали против принятия закона об экстрадиции. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам извинилась за попытку принять его, но народное недовольство не утихает. Теперь митингующие выступают против действий полиции. В непрекращающихся демонстрациях, митингах и маршах нередко участвуют дети.

ИСТОЧНИК KP.RU