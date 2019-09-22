2019-09-22T06:19:15+03:00
В мире

Полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку

Школьницу заподозрили в надругательстве над флагом КНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В непрекращающихся в Гонконге демонстрациях, митингах и маршах нередко участвуют детиВ непрекращающихся в Гонконге демонстрациях, митингах и маршах нередко участвуют детиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 22 сентября, полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку, которую стражи порядка заподозрили в надругательстве над национальным флагом КНР, передает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Накануне в спальном районе города Тун Мун прошла очередная протестная акция, и участники митинга сорвали с правительственного здания китайский флаг. Демонстранты сначала его топтали, а потом сожгли. Власти мегаполиса расценили это как «попытку бросить вызов государственному суверенитету».

Кроме того, протестующие в субботу блокировали дороги, устраивали поджоги, швыряли бутылки с зажигательной смесью, громили витрины и нарушили работу станции метро. Группы демонстрантов также штурмовали полицейские участки и даже напали на офицера полиции, пытаясь отобрать у него табельное оружие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты в китайском мегаполисе продолжаются уже четыре месяца. Сначала люди выступали против принятия закона об экстрадиции. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам извинилась за попытку принять его, но народное недовольство не утихает. Теперь митингующие выступают против действий полиции. В непрекращающихся демонстрациях, митингах и маршах нередко участвуют дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт: чаще всего российские туристы погибают в Турции по собственной вине
Президент Колумбии заявил, что пора «покончить» с властью Мадуро в Венесуэле
США отправят на Ближний Восток дополнительные войска
Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 19, один человек погиб
NI: Российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми»
У берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение
Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы
Премьер Словакии призвал чтить память советских воинов, освобождавших страну от фашистов
Порошенко: Украина может не пережить еще один Майдан
Байден заявил, что конгресс должен выяснить, о чем Трамп говорил с Зеленским
Под Одессой столкнулись грузовик и маршрутка, погибли девять человек
Порошенко договорился о встрече с Зеленским
Компания Pinn предъявил иск к Apple за нарушение патентов при производстве беспроводных наушников
Теннисистка из Абхазии, ранее пропавшая в Москве, нашлась
На Украине пятилетнего ребенка призвали на службу в армии
Путин: СМИ активизируют прямой диалог между россиянами и властью
Сборная РФ завоевала золото на ЧМ в Баку в групповом многоборье
Российское посольство в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранеными российскими военными
В Таиланде обнаружили тело гражданина РФ рядом с мертвым питбулем
Карелия присоединилась к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ
В Париже число задержанных в ходе субботней акции протеста достигло 152 человек
На военной базе в Таджикистане на российских солдат напали с ножом
В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Директор Госбюро расследований Украины заявил, что его кабинет прослушивали
Трамп одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток
Трамп заявил, что не сказал ничего неправильного в разговоре с Зеленским
"Ночные заморозки и снег с дождем": синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в ближайшие дни
Эрдоган: Турция завершила подготовку к новой сирийской военной операции