2019-09-22T11:19:02+03:00
В мире

МИД Ирана: Тегеран не исключает войну с США, но не начнет ее первой

Джавад Зариф прокомментировал отправку на Ближний Восток дополнительные войск Соединённых Штатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифГлава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После решение Вашингтона отправить на Ближний Восток дополнительные войска, Тегеран не исключает начало полномасштабной войны, но Исламская Республика не начнет ее первой. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Я не уверен, что удастся избежать войны. Но я уверен, что мы её не начнем", — сказал глава иранского МИД.

Напомним, госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Позже Эр-Рияд решил опираться на информацию Вашингтона и пообещал доказать, что за нападениеем на НПЗ стоит Тегерана. В свою очередь, бывший глава МИД Исламской Республики Аббаса Мусави назвал все заявления Вашингтона бессмысленными и безосновательными.

Накануне Соединённые Штаты приняли решение отправить на Ближний Восток дополнительные войска. Такое поведение американцев Зариф назвал «позерством».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Робот «Федор» может вернуться в космос
Из-за плохой погоды в Москве отменены и задержаны почти 30 рейсов
Россия сняла с производства 12 перспективных образцов оружия после испытаний в САР
Американского бойца Стивенса забросали мусором после поражения в слишком коротком бою
Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию
«Моя политсила не боится никого»: Порошенко уверен, что его не смогут посадить в тюрьму
Стал известен размер пенсии известных российских артистов
В Госдепе США обеспокоились арестом членов «Свидетелей Иеговы» в России
Пострадавший в Эймсбери британец хочет отсудить у России миллион фунтов
Москва вошла в десятку лучших направлений для осеннего туризма
Глава МИД Ирана назвал заявление США об отправке дополнительных войск на Ближний Восток «позерством»
В партии Зеленского рассказали о несоответствии ценностей Европы и Украины
Из-за тайфуна «Тапа» в Приморье объявили штормовое предупреждение
Эксперт: чаще всего российские туристы погибают в Турции по собственной вине
Полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку
Президент Колумбии заявил, что пора «покончить» с властью Мадуро в Венесуэле
США отправят на Ближний Восток дополнительные войска
Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 19, один человек погиб
NI: Российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми»
У берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение
Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы
Премьер Словакии призвал чтить память советских воинов, освобождавших страну от фашистов