МИД Ирана: Тегеран не исключает войну с США, но не начнет ее первой

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-22T11:19:02+03:00

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После решение Вашингтона отправить на Ближний Восток дополнительные войска, Тегеран не исключает начало полномасштабной войны, но Исламская Республика не начнет ее первой. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Я не уверен, что удастся избежать войны. Но я уверен, что мы её не начнем", — сказал глава иранского МИД.

Напомним, госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Позже Эр-Рияд решил опираться на информацию Вашингтона и пообещал доказать, что за нападениеем на НПЗ стоит Тегерана. В свою очередь, бывший глава МИД Исламской Республики Аббаса Мусави назвал все заявления Вашингтона бессмысленными и безосновательными.

Накануне Соединённые Штаты приняли решение отправить на Ближний Восток дополнительные войска. Такое поведение американцев Зариф назвал «позерством».

ИСТОЧНИК KP.RU