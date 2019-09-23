2019-09-23T05:59:42+03:00
Звезды

Сериал «Чернобыль» получил премию «Эмми» в двух номинациях

Престижная телевизионная премия «Эмми» досталась сериалу «Чернобыль» за режиссуру и сценарий [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режиссер Йохан Ренк получил премию за работу над сериалом «Чернобыль»Режиссер Йохан Ренк получил премию за работу над сериалом «Чернобыль»Фото: REUTERS
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Нашумевший американский сериал «Чернобыль» был признан Академией телевизионных наук и искусств лучшим мини-сериалом года. Кроме того, фильм получил престижную премию «Эмми» еще в двух номинациях – за режиссуру и сценарий.

Драматический телесериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС 1986 года чнял режиссер Йохан Ренк (он также режиссировал такие известные фильмы, как «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы»), сценарий к нему написал Крейг Мазин.

Лучшим телефильмом года жюри признало ленту «Черное зеркало: Брандашмыг».Трансляцию вручения наград, которая этой ночью проходит в лос-анджелесском театре Microsoft, ведет телеканал Fox.

Лучшим телефильмом года жюри признало «Черное зеркало: Брандашмыг» (Black Mirror: Bandersnatch) Фото: REUTERS

Лучшим телефильмом года жюри признало «Черное зеркало: Брандашмыг» (Black Mirror: Bandersnatch)Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, премию «Эмми» за лучшую женскую и мужскую роль в комедийных сериалах получили Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер.

Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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