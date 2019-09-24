2019-09-24T13:40:44+03:00
Происшествия

В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа

Житель Канзаса скончался в результате вызванного курением респираторного заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвой курения стал 50-летний мужчинаЖертвой курения стал 50-летний мужчинаФото: REUTERS
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Жертвой курения электронных сигарет в Соединенных Штатах стали уже девять человек. Еще один смертельный исход зафиксирован в штате Канзас.

По словам губернатора Лоры Келли, 50-летний мужчина скончался в результате вызванного вейпом респираторного (легочного) заболевания. Это уже второй летательный случай с таким диагнозом в истории штата.

"Сегодня я с грустью сообщаю о смерти второго жителя Канзаса, вызванной этой вспышкой", - цитирует NBC губернатора.

В больницы штата поступили семь пациентов с аналогичными симптомами, но на настоящий момент лишь двое остаются под наблюдением врачей - остальных выписали.

Сайт kp.ru писал, что причиной ухудшения самочувствия людей, использующих вейпы, являются масла, которые входят в состав курительных смесей. Эти вещества буквально блокируют поступление воздуха в легкие, из-за чего становится трудно дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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