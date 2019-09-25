Трамп – Зеленскому: Вы сделали меня еще более знаменитым

СЕГОДНЯ 22:00 2019-09-25T22:04:30+03:00

Владимир Зеленский опубликовал фото с Дональдом Трампом у себя в соцсетях Фото: Twitter.com

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Дональд Трамп пошутил при встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, сказав, что украинский президент сделал его «еще более знаменитым». Глава Белого дома таким образом перевел в шутку ситуацию, из-за которой началась процедура его импичмента.

Основанием для претензий со стороны американских демократов стал телефонный разговор с Зеленским. Некий информатор из Украины сообщил, что Трамп нарушил правила и оказывал давление на Зеленского по делу Байдена, который планирует баллотироваться на следующие американские выборы.

- Господин Президент Украины сделал меня более знаменитым. У него замечательная репутация, - начал встречу в Нью-Йорке Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что Зеленского избрали в президенты именно из-за его репутации, а потому для Трампа честь с ним встретиться. В личной беседе разговор шел о борьбе с коррупцией в Украине и отношениях с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU