Лавров обвинил западные страны в нарушении международного права

СЕГОДНЯ 22:29 2019-09-27T22:29:29+03:00

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Страны Запада все чаще подменяют универсальные конвенции своими собственными правилами, что является нарушением международного права. Такая ситуация уже произошла в Организации по запрещению химического оружия, чей Технический секретариат был наделен атрибутивными функциями вопреки исключительных прерогатив

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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ИСТОЧНИК KP.RU