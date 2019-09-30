2019-09-30T00:21:16+03:00
Экономика

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

С 2020 года будет действовать единая ставка на российское и импортное вино
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
С 2020 года будет действовать единая ставка акцизов на российское и импортное виноС 2020 года будет действовать единая ставка акцизов на российское и импортное виноФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.

Согласно документу, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, с 1 января 2020 года будет действовать единая ставка на российское и импортное вино, а также вводятся акцизы на виноград, сусло и виноматериалы, которые используются при производстве вина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ставка акциза на обычные (так называемые тихие, то есть не шипучие) вина поднимется с нынешних 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые и шампанское — с 36 до 40 рублей.

Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович пояснил «КП», что в первую очередь нововведение скажется на стоимости недорогих импортных вин типа чилийских, которых сейчас на полках наших супермаркетов куда больше, чем отечественных.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В команде Зеленского считают, что его беседа с Трампом не испортила отношения Киева с Берлином и Парижем
На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца
После публикации в "КП" СК РФ возбудил уголовное дело из-за изнасилования гражданки ФРГ в Москве
Путин освободил российских студентов от НДФЛ при получении матпомощи
СМИ: В результате столкновений полиции и протестующих в Гонконге задержаны более 100 человек
"Предметный, конструктивный разговор": Захарова оценила переговоры Лаврова с Помпео
Sputnik отказали в доступе на пресс- конференцию Консервативной партии Великобритании
Орешкин: Рост доходов россиян будет более 1% до конца 2019 года
AIU продолжает изучать данные из московской лаборатории о российских спортсменах
Американские демократы хотят добиться публикации станограммы разговоров Трампа с Путиным
Захарова призвала США обнародовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми политиками