Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

СЕГОДНЯ 00:12 2019-09-30T00:21:16+03:00

С 2020 года будет действовать единая ставка акцизов на российское и импортное вино Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2020 года будет действовать единая ставка на российское и импортное вино

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В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.

Согласно документу, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, с 1 января 2020 года будет действовать единая ставка на российское и импортное вино, а также вводятся акцизы на виноград, сусло и виноматериалы, которые используются при производстве вина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ставка акциза на обычные (так называемые тихие, то есть не шипучие) вина поднимется с нынешних 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые и шампанское — с 36 до 40 рублей.

Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович пояснил «КП», что в первую очередь нововведение скажется на стоимости недорогих импортных вин типа чилийских, которых сейчас на полках наших супермаркетов куда больше, чем отечественных.

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ИСТОЧНИК KP.RU