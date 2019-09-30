Написавший жалобу на Трампа осведомитель попросил федеральную защиту

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-30T08:01:31+03:00

Дональд Трамп написал в твиттер, что хотел бы поговорить с информатором Фото: REUTERS

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Анонимный осведомитель, который написал жалобу после разговора Трампа с Зеленским, опасается за свою безопасность. В распоряжение телекомпании CBS попали документы, подтверждающие тот факт, что этому человеку предоставлена федеральная защита.

Ранее президент США написал в своем твиттер, что хотел бы поговорить с осведомителем лично. Дональд Трамп считает, что "как любой американец", он имеет право на встречу со своим обвинителем".

Сайт kp.ru писал, что именно с анонимной жалобы началось расследование, которое привело к началу процедуры импичмента американского президента. Кто этот человек, сообщивший о нарушении Трампом в разговоре с украинским президентом правил, не известно. По некоторым версиям осведомитель находится в Украине. Также в СМИ появлялась информация что это может быть сотрудник ЦРУ. Из-за внимания к разговору с Зеленским Трампу пришлось опубликовать стенограмму телефонных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU