Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище
Могила режиссера находится рядом с местами упокоения Олега Табакова и Леонида Броневого
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Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров был похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила находится рядом с местами упокоения актеров Олега Табакова и Леонида Броневого.
Сайт kp.ru писал, что ранее во вторник, 1 октября, в здании "Ленкома" по улице Малая Дмитровка состоялась официальная церемония прощания с артистом.
В "Ленкоме" прошла церемония прощания с режиссером Марком Захаровым.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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