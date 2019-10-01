Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

СЕГОДНЯ 18:28 2019-10-01T18:28:06+03:00

Могила режиссера находится рядом с местами упокоения Олега Табакова и Леонида Броневого

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Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров был похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила находится рядом с местами упокоения актеров Олега Табакова и Леонида Броневого.

Сайт kp.ru писал, что ранее во вторник, 1 октября, в здании "Ленкома" по улице Малая Дмитровка состоялась официальная церемония прощания с артистом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735221" frameborder="0"></iframe> В "Ленкоме" прошла церемония прощания с режиссером Марком Захаровым.

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ИСТОЧНИК KP.RU