2019-10-01T18:28:06+03:00
Общество

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Могила режиссера находится рядом с местами упокоения Олега Табакова и Леонида Броневого
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров был похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила находится рядом с местами упокоения актеров Олега Табакова и Леонида Броневого.

Сайт kp.ru писал, что ранее во вторник, 1 октября, в здании "Ленкома" по улице Малая Дмитровка состоялась официальная церемония прощания с артистом.

В "Ленкоме" прошла церемония прощания с режиссером Марком Захаровым.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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