Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" не связано с политикой
Строительство "Северного потока-2" не имеет отношения к политике и носит исключительно коммерческий характер. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в среду, 2 октября, во время выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
"Хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что проект реализуется лишь с целью диверсификации маршрутов поставок топлива, снижения рисков и укрепления энергобезопасности Европы.
Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент построено уже свыше 83% от общей протяженности газопровода. Свое разрешение на прокладку труб в территориальных водах не выдала только Дания.
В "Газпром" заверили, что проект все равно будет реализован, даже если придется сменить маршрут и вложить чуть больше денег.
Путин о поставках газа и нефти в Европу.
ИСТОЧНИК KP.RU