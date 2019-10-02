Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" не связано с политикой

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-02T15:21:09+03:00

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Строительство "Северного потока-2" не имеет отношения к политике и носит исключительно коммерческий характер. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в среду, 2 октября, во время выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что проект реализуется лишь с целью диверсификации маршрутов поставок топлива, снижения рисков и укрепления энергобезопасности Европы.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент построено уже свыше 83% от общей протяженности газопровода. Свое разрешение на прокладку труб в территориальных водах не выдала только Дания.

В "Газпром" заверили, что проект все равно будет реализован, даже если придется сменить маршрут и вложить чуть больше денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735415" frameborder="0"></iframe> Путин о поставках газа и нефти в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU