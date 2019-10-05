2019-10-05T06:15:14+03:00
Экономика

Эксперт прокомментировал слова Новака о цене за транзит газа через Украину

По словам Юшкова, есть шанс, что об условиях транзита удастся договориться к 1 января 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр энергетики России Александр НовакМинистр энергетики России Александр НовакФото: GLOBAL LOOK PRESS
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То, что министр энергетики России Александр Новак говорит, что цена за транзит российского природного газа через Украину будет формироваться в соответствии с принятыми в Европе тарифами, означает, что есть шанс договориться об условиях транспортировки «голубого топлива» к началу нового года, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Плюс заключается в том, что если Новак говорит о введении подобной системы, значит, есть определённое согласие между российской, украинской и европейскими сторонами по поводу реформирования системы транзита газа для Украины», - приводит его слова телеканал RT.

«Значит, есть шанс, что к 1 января 2020 года мы договоримся об условиях транзита», - добавил эксперт.

При этом Игорь Юшков отметил, что в следующем году будут достроены газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», поэтому условия заметно изменятся, а уже через год и потребность в транзите газа через Украину может оказаться совершенно другой.

Напомним, 4 октября глава Минэнерго в интервью радиостанции Business FM сказал, что с украинской стороной вопрос о стоимости прокачки газа через страну пока не обсуждали.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в Киеве заявляли, что «Турецкий поток» для Незалежной «еще опаснее», чем «Северный поток — 2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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