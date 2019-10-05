Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-05T08:53:50+03:00

Конгрессмен Элиот Энгел заявил, что об этом свидетельствует переписка сотрудников Госдепа с помощником президента Украины

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Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева. Об этом заявил член нижней палаты конгресса, демократ Элиот Энгел.

По мнению политика, резкая реакция президента на запуск процедуры импичмента указывает на то, что он "сорвался с цепи".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU