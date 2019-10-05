2019-10-05T08:53:50+03:00
Политика

Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского

Конгрессмен Элиот Энгел заявил, что об этом свидетельствует переписка сотрудников Госдепа с помощником президента Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева. Об этом заявил член нижней палаты конгресса, демократ Элиот Энгел.

По мнению политика, резкая реакция президента на запуск процедуры импичмента указывает на то, что он "сорвался с цепи".

Трампу объявили импичмент.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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