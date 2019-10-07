Турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований в Сирии

СЕГОДНЯ 22:47 2019-10-07T22:54:59+03:00

Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало

Изменить размер текста: A A

Самолеты Военно-воздушных сил Турции атаковали штаб курдских формирований коалиции "Силы демократической Сирии" в городе Эль-Маликия на северо-востоке провинции Хасеке.

Удары были нанесены в понедельник, 7 октября, и пришлись на район Телль-Тавиль. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее Турция сообщила о планах провести военную операцию по зачистке приграничной территории Сирии к востоку от Евфрата. Анкара хочет прогнать с этих земель боевиков и построить там поселения для беженцев.

Два миллиона мигрантов разместят в 30-колиметровой зоне безопасности. При этом сам Дамаск выступает против присутствия турецких военных на своей территории. В Кремле также призвали Анкару соблюдать целостность Сирийской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU