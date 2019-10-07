Невыдача виз российским делегатам стала причиной закрытия двух комитетов ООН

7 Окт. 23:36 2019-10-07T23:36:33+03:00

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Первый и шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили свою работу до 17:00 по московскому времени 8 октября. Причиной стали проблемы с выдачей виз для участия в сессии делегатам из России и ряда других стран. Об этом стало известно внезапно.

О том, что заседание Первого комитета, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, сообщил «РИА Новости», ссылаясь на собственные источники. Согласно плану, пленарное заседание должно было начаться в 22:00 по Москве, в 15:00 по времени Нью-Йорка. Но в последний момент на табло появилась запись об отмене заседания.

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ИСТОЧНИК KP.RU